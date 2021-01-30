30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 3-1 Augsburg (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund 3 puanı kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 Giriş Tarihi: 30.01.2021

'nın 19. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup ederek puanını 32'ye yükseltti. İşte karşılaşmanın özeti...

'nın 19. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Delaney, ve Uduokhai'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Augsburg'un tek golü ise 'dan geldi.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

GOL | Borussia Dortmund 0-1 Augsburg 0-1 Augsburg
GOL | Borussia Dortmund 1-1 Augsburg
GOL | Borussia Dortmund 2-1 Augsburg
GOL | Borussia Dortmund 3-1 Augsburg

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