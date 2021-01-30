Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg'u 3-1 mağlup ederek puanını 32'ye yükseltti. İşte karşılaşmanın özeti...

Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Delaney, Sancho ve Uduokhai'nin kendi kalesine attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Augsburg'un tek golü ise Andre Hahn'dan geldi.

İŞTE MAÇTA ATILAN GOLLER

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