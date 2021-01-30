30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Stuttgart 2-0 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Stuttgart evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Almanya 'nın 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

'nın 19. hafta mücadelesinde sahasında 'i ağırladı. Mücadeleyi Stuttgart 2-0 kazandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Kalajdzic ve 72'de Wamangituka kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Stuttgart 25 puana yükselirken, ise 10 puanda kaldı.

Freiburg evinde kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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