29 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu yeni tip corona virüsünü atlattı!

Çalhanoğlu böyle duyurdu! Geri döndüm
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 Giriş Tarihi: 29.01.2021

İtalya Serie A ekiplerinden 'da kariyerini sürdüren milli futbolcu , sosyal medya hesabından yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlattığını açıkladı.

Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'u yendiğini belirterek, İngilizce "Geri döndüm" diye yazdı.

Kulübünden yapılan açıklamada da 20. haftada yarın Bologna ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Hakan'a yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Milli futbolcunun, 17 Ocak'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Kendisini hemen karantinaya alan , 23 Ocak'ta paylaştığı mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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