Hakan Çalhanoğlu yeni tip corona virüsünü atlattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yeni tip corona virüsünü (Covid-19) atlattığını açıkladı.
Çalhanoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19'u yendiğini belirterek, İngilizce "Geri döndüm" diye yazdı.
Milan Kulübünden yapılan açıklamada da 20. haftada yarın Bologna ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Hakan'a yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.
Milli futbolcunun, 17 Ocak'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Kendisini hemen karantinaya alan Hakan Çalhanoğlu, 23 Ocak'ta paylaştığı mesajında, "Öncelikle herkese iyi dilekleri için teşekkür ederim. İlk günleri biraz zor geçirdim ama şu anda daha iyiyim ve evimde izolasyonumu tamamlamayı bekliyorum. Bugün yine takımımı evimden destekleyeceğim ve umuyorum ki en kısa zamanda sahalara geri döneceğim." ifadelerini kullanmıştı.
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