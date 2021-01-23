Bundesliga'nın 18. haftasında Freiburg, sahasında Stuttgart'ı Demirovic ve Woo-Yeong'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bundesliga'nın 18. haftasında Freiburg ile Stuttgart, Schwarzwald Stadion'da karşı karşıya geldi. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 14. dakikada Ermedin Demirovic ve 37. dakikada Jeong Woo-Yeong'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golüyse 7. dakikada Silla Wamangituka'dan geldi.

Öte yandan Stuttgart'ta Nicolas Gonzalez, 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Freiburg bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak 9. sırada yer aldı. 22 puanda kalan Stuttgart ise 10. sırada kendine yer buldu.

Bundesliga'nın 19. haftasında Freiburg, 31 Ocak Pazar günü TSİ 20.00'de Wolfsburg deplasmanına konuk olacak. Stuttgart ise 29 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da sahasında Mainz 05'i ağırlayacak.

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