23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 2-1 Stuttgart (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Freiburg evinde kazandı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nın 18. haftasında , sahasında 'ı Demirovic ve Woo-Yeong'un golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nın 18. haftasında ile , 'da karşı karşıya geldi. ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede ev sahibi takım, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 14. dakikada ve 37. dakikada Jeong Woo-Yeong'un attığı gollerle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Konuk takımın tek golüyse 7. dakikada 'dan geldi.

Öte yandan Stuttgart'ta , 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Freiburg bu sonuçla puanını 27'ye çıkararak 9. sırada yer aldı. 22 puanda kalan Stuttgart ise 10. sırada kendine yer buldu.

Bundesliga'nın 19. haftasında Freiburg, 31 Ocak Pazar günü TSİ 20.00'de deplasmanına konuk olacak. Stuttgart ise 29 Ocak Cuma günü TSİ 22.30'da sahasında 'i ağırlayacak.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Freiburg 0-1 Stuttgart
GOL | Freiburg 1-1 Stuttgart
GOL | Freiburg 2-1 Stuttgart

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