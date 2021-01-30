30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino 1-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Torino'da puanlar paylaşıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

İtalya Serie A’nın 20.haftasında evinde ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 20.haftasında , 'nda ile karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 88. dakikada kaydetti.
Konuk takımın golü ise 67. dakikada 'den geldi.
Bu sonucun ardından Torino 15 puana yükselirken, 22 puan oldu.
Stuttgart 2-0 Mainz 05 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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