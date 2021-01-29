29 Ocak 2021, Cuma
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Tottenham 1-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham, Liverpool'u ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı ve 5 hafta aradan sonra 3 puanın sahibi oldu.
Premier Lig'in 20. haftasında Tottenham sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 45+4'te Firmino, 47. dakikada Alexander-Arnold ve 65'te Sadio Mane kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 49. dakikada Hojbjerg'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Tottenham ise 33 puanda kaldı.
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