29 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 1-3 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool Tottenham'ı deplasmanda devirdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

'in 20. haftasında , 'u ağırladı. Mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı ve 5 hafta aradan sonra 3 puanın sahibi oldu.

Premier Lig'in 20. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 45+4'te Firmino, 47. dakikada Alexander-Arnold ve 65'te Sadio Mane kaydetti. Tottenham'ın tek golü ise 49. dakikada Hojbjerg'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool 5 maç aradan sonra kazandı ve puanını 37'ye yükseltti. Tottenham ise 33 puanda kaldı.

ManU Liverpool'a acımadı! haberin devamı

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