24 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU Liverpool'a acımadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.01.2021

İngiltere FA Cup'ın 4. tur mücadelesinde  evinde 'u 3-2 mağlup etti.

İngiltere FA Cup'ın 4. tur mücadelesinde ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 3-2'lik skorla kazandı ve Liverpool'un kötü formu kupadan elenmelerine de yol açtı.

Manchester United'a galibiyeti getire ngoller, 26. dakikada Greenwood, 48. dakikada ve 78. dakikada 'ten geldi. Liverpool'un sayılarını ise 18. ve 58. dakikalarda Mısırlı yıldız kaydetti.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, frikikten attığı golle takımına turu getiren isim oldu. Diğer yandan Liverpool, son 7 maçında sadece kupada 'yı yendi ve kötü gidişatına dur diyemedi. Manchester United, 5. Tur'da ile karşı karşıya gelecek.

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