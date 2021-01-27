27 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 3-2 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Vedat'ın golü yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 Giriş Tarihi: 27.01.2021

maçında 'yu 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin ilk golünü kaydetti.

maçında evinde 'yu konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etti.
VEDAT MURIQI İLK GOLÜNÜ ATTI
Atalanta maçın 7. dakikasında Djimsti'nin golüyle 1-0 öne geçti. , 17. dakikada skoru eşitledi. Bu gol sezon başında Lazio'ya transfer olan Kosovalı oyuncunun, İtalyan ekibiyle ilk golü oldu.

34'te Acerbi Lazio'yu 2-1 öne geçirmesine karşın; üç dakika sonra Malinovskyi Atalanta adına skoru eşitledi.

Atalanta'da Palomino 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasına karşın; 57'de Miranchuk, Atalanta'yı 3-2 öne geçirdi.

Maçın 67. dakikasında Duvan Zapata, Atalanta adına bir penaltı atışından yararlanamadı ve Atalanta sahadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Atalanta'nın yarı finaldeki rakibi Napoli - Spezia eşleşmesinin galibi olacak.

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