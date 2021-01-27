Atalanta 3-2 Lazio (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Atalanta Lazio'yu 3-2 mağlup etti. Konuk ekibin ilk golünü Vedat Muriqi kaydetti.
İtalya Kupası Çeyrek Final maçında Atalanta evinde Lazio'yu konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 3-2 mağlup etti.
VEDAT MURIQI İLK GOLÜNÜ ATTI
Atalanta maçın 7. dakikasında Djimsti'nin golüyle 1-0 öne geçti. Vedat Muriqi, 17. dakikada skoru eşitledi. Bu gol sezon başında Lazio'ya transfer olan Kosovalı oyuncunun, İtalyan ekibiyle ilk golü oldu.
34'te Acerbi Lazio'yu 2-1 öne geçirmesine karşın; üç dakika sonra Malinovskyi Atalanta adına skoru eşitledi.
Atalanta'da Palomino 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmasına karşın; 57'de Miranchuk, Atalanta'yı 3-2 öne geçirdi.
Maçın 67. dakikasında Duvan Zapata, Atalanta adına bir penaltı atışından yararlanamadı ve Atalanta sahadan 3-2 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Atalanta'nın yarı finaldeki rakibi Napoli - Spezia eşleşmesinin galibi olacak.
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