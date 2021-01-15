15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bruno Fernandes Premier Lig'de aralık ayının oyuncusu seçildi!

Ayın oyuncusu Bruno Fernandes!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

Kariyerini İngiltere ekiplerinden 'da sürdüren , aralık ayının oyuncusu seçildi. Portekizli yıldız 7 ismi geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki Portekizli yıldızın aralarında takım arkadaşı Marcus Rashford ve Liverpoollu Muhammed Salah'ın da yer aldığı 7 ismi geride bırakarak ayın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Geçen yıl şubat, haziran ve kasım aylarında da ödülün sahibi olan Fernandes, aynı yıl içinde dört kez ayın futbolcusu seçilen ilk isim oldu.

Fernandes, aralık ayında Leeds United'ı 6-2 yendikleri maçta iki, 2-2 berabere kaldıkları Leicester City mücadelesinde de bir kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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