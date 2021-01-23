23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA yılın 11'ini açıkladı! İşte o kadro...

UEFA yılın 11'ini açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

UEFA 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Bayern Münih'ten 5 isim yer aldı. İşte o kadro...

UEFA, Avrupa futbolunda 2020 yılının en iyi 11'ini açıkladı.

Yaklaşık 6 milyon futbolseverin oylarıyla belirlenen kadroda, Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Bayern Münih'ten 4, Liverpool'dan 2, , , Manchester City, Juventus ve Paris Saint-Germain'den birer isim yer aldı.

2020 UEFA Yılın 11'i şöyle;

KALECİ: Manuel Neuer (Bayern Münih)
SAVUNMA: Joshua Kimmich (Bayern Münih), (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern Münih)
ORTA SAHA: (Bayern Münih/Liverpool), (Manchester City)
FORVET: Lionel Messi (Barcelona), (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Neymar (Paris Saint-Germain).

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