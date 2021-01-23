Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a: Haydi Turko!

İtalya Süper Kupa finalinde Juventus, Napoli'yi 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olmuştu. Siyah-beyazlıların dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun maçın ardından sevinç yaşadığı video ortaya çıkarken, milli yıldızımız Merih Demiral'ı dans ettirmeye çalıştı. Portekizli yıldızın, Demiral'a "Haydi Turko" diye seslenmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İşte o anlar...

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