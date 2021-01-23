23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

18. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Freiburg - Stuttgart maçı A Spor'da! Freiburg - Stuttgart maçı A Spor'da!
UEFA yılın 11'ini açıkladı UEFA yılın 11'ini açıkladı
Aston Villa - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör