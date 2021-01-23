Almanya Bundesliga 18. haftasında Bayer Leverkusen ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Wolfsburg maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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