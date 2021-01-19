19 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 19.01.2021

'de kritik bir virajı dönecek olan ve 'nün formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea maçı 19 Ocak Salı günü saat 23:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

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