İngiltere Premier Lig'de kritik bir virajı dönecek olan Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea maçı 19 Ocak Salı günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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