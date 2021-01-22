EURO 2020'ye virüs ayarı! Alternatif proje hazırlanıyor

UEFA Başkanı Ceferin, 12 farklı ülkede oynanması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek bir ülkede düzenlenmesi için kapalı kapılar ardında alternatif bir proje hazırlıyor. Favori ülke Rusya...

Pandemi yüzünden 2021 yazına ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 12 farklı ülkede ve 12 şehirde oynanma projesi Koronavirüs yüzünden hayal gibi görünüyor. Bayern Münih Başkanı Karl- Heinz Rummenigge, UEFA Başkanı Ceferin'in turnuvayı tek bir ülkede oynatmak üzere kapalı kapılar ardında çalıştığını Alman basınına açıkladı. EURO 2020'yi 12 şehirde oynatma projesinin pandemi öncesinde yıllar önce alındığını ifade eden Rummenigge, karantina önlemleri yüzünden turnuvanın farklı ülkelerin ev sahipliğinde düzenlenmesinin pek mümkün olmadığını söyledi. Ülkeye giriş ve çıkışları yasaklayan İngilizlerin temmuz ayında yarı finaller ve finale ev sahipliği yapacağı EURO 2020'in tek bir ülkede oynanması halinde adayların Almanya veya Rusya olduğu belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği komisyonu ile iletişimde olan UEFA'nın pandeminin gidişatına göre kararını mart ayında açıklaması bekleniyor.

TFF GELİŞMELERİ İZLİYOR

UEFA'nın açıkladığı son takvime göre, A Milli Takımımız EURO 2020'in açılış maçında 11 Haziran'da Roma'da İtalya'yla karşılaşacak, ardından 16 Haziran ve 20 Haziran tarihlerinde Bakü'de Galler ve İsviçre ile gruptaki kalan iki maçını oynayacaktı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun da EURO 2020 hakkındaki bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve UEFA'nın mart ayında vereceği kararı beklediği öğrenildi.

MAÇLARA EV SAHIPLIĞI YAPACAK ÜLKELER İSE ŞÖYLE: İngiltere, Almanya, Rusya, Hollanda, İtalya, İspanya, Danimarka, İskoçya, İrlanda, Macaristan, Romanya ve Azerbaycan.

ŞEHİRLER: Roma, Bakü, Saint Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte olacak.

(Sabah)

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