FIFA'dan sert açıklama! "Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüpler men edilecek"
FIFA ve 6 federasyon (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC ve UEFA) yayınladıkları bildiri ile Avrupa'da kurulması planlanan "Avrupa Süper Ligi" projesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu. | Son dakika spor haberleri
FIFA ve 6 kıta konfederasyonları (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC ve UEFA) yayınladıkları bildiri ile "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, bazı Avrupa kulüplerinin 'Avrupa Süper Ligi' oluşturma projesinin tanınmayacağı vurgulanırken "Bu tür bir organizasyona dahil olan kulüpler veya oyuncular FIFA ya da herhangi bir konfederasyonunun düzenleyeceği organizasyonlara katılamayacaktır" denildi.
AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?
UEFA'dan bağımsız şekilde 2022 yılında uygulanmaya başlayacağı iddia edilen Avrupa Süper Ligi'ne Avrupa'dan 16 takım dahil edilecek. Turnuvaya dahil olan 16 takımdan 11'i kurucu üye kabul edilecek ve bu kulüplerin yeri 20 yıl boyunca garanti altında olacak. Haberlerde, turnuvaya katılacağı iddia edilen takımlar arasında Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi önde gelen kulüplerin de adı geçiyor.
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