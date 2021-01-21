21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA'dan sert açıklama! "Avrupa Süper Ligi projesine katılan kulüpler men edilecek"

FIFA'dan o lige ret! Men ederiz
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

FIFA ve 6 federasyon (, , , CONMEBOL, ve ) yayınladıkları bildiri ile 'da kurulması planlanan "" projesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini duyurdu. | Son dakika spor haberleri

FIFA ve 6 kıta konfederasyonları (, , , CONMEBOL, ve ) yayınladıkları bildiri ile " Süper Ligi" projesine karşı olduklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bazı Avrupa kulüplerinin '' oluşturma projesinin tanınmayacağı vurgulanırken "Bu tür bir organizasyona dahil olan kulüpler veya oyuncular FIFA ya da herhangi bir konfederasyonunun düzenleyeceği organizasyonlara katılamayacaktır" denildi.

FIFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne ret!

AVRUPA SÜPER LİGİ NEDİR?

UEFA'dan bağımsız şekilde 2022 yılında uygulanmaya başlayacağı iddia edilen Avrupa Süper Ligi'ne Avrupa'dan 16 takım dahil edilecek. Turnuvaya dahil olan 16 takımdan 11'i kurucu üye kabul edilecek ve bu kulüplerin yeri 20 yıl boyunca garanti altında olacak. Haberlerde, turnuvaya katılacağı iddia edilen takımlar arasında , , Liverpool, Bayern Münih ve PSG gibi önde gelen kulüplerin de adı geçiyor.

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