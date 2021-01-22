22 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0-1 Burnley (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool evinde şok yaşadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.01.2021

'in 19. haftasında evinde 'e 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibin golünü 83. dakika penaltıdan kaydetti.

'in 19. haftasında sahasında 'i konuk etti. Klopp'un öğrencileri rakibi karşısında sayısız pozisyona girerken bunlardan yararlanamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekip Burnley'in golünü 83. dakikada penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardında Liverpool 34 puanda kalırken, konuk ekip puanını 19'a yükseltti.
Fulham 1-2 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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