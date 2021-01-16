Almanya Bundesliga 16. haftasında Stuttgart - Borussia Mönchengladbach karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Stuttgart - Borussia Mönchengladbach kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STUTTGART - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Stuttgart - Borussia Mönchengladbach maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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