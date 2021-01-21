21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Alcoyano 2-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET)

3. Lig ekibinden Real Madrid'e soğuk duş!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

İspanya 'nda , ile karşılaştı. Mücadeleyi 3. lig temsilcisi uzatmalar sonucunda 2-1 kazandı ve eflatun-beyazlıları kupa dışına itti.

Tek maçlı eleme usulüyle oynanan 4. turda , 45. dakikada 'nun golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 81. dakikasında Jose Solbes ile ev sahibi takım skora eşitliği getirdi.

Maçın normal süresi 1-1 sona erince uzatma dakikalarına geçildi.

Alcoyanolu futbolcu Ramon Lopez, karşılaşmanın 110. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Eksik olmasına rağmen ataklarını sürdüren ev sahibi takım 115. dakikada Juan Antonio Casanova Vidal'ın golüyle 2-1 öne geçti.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında skor değişmeyince Real Madrid'i eleyen Alcoyano, kupada ilk 16'ya kaldı.

17 Ocak'taki final maçında Barcelona'yı mağlup eden Athletic Bilbao'nun kazandığı sezonun ilk kupası 'dan eli boş dönen Real Madrid, 'na da erken veda etti.

Kral Kupası'nın diğer maçında Barcelona, 21 Ocak perşembe akşamı 3. lig takımlarından Unio Esportiva Cornella ile deplasmanda karşılaşacak.

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