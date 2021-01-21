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FIFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne ret! "Men ederiz"

FIFA ve 6 kıta konfederasyonları (AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL, OFC ve UEFA) yayınladıkları bildiri ile "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını duyurdu. A Spor Dış Haberler Editörü Emre Berkmen, FIFA'nın Avrupa Süper Ligi açıklamasını değerlendirdi.
21.01.2021
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