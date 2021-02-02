02 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak Liverpool'da!

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 Giriş Tarihi: 02.02.2021

forması giyen milli futbolcumuz ile sözleşme imzaladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden 'te forma giyen milli futbolcumuz , kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor. 20 yaşındaki başarılı stoper, dünya devi 'a transfer oldu.

İngiliz ekibi, Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sitesinden duyurdu.

19 NUMARAYI GİYECEK

Liverpool'dan yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

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