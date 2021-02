Ozan Kabak Liverpool'da!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam ediyor. 20 yaşındaki başarılı stoper, dünya devi Liverpool'a transfer oldu.

İngiliz ekibi, Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmi sitesinden duyurdu.

19 NUMARAYI GİYECEK

Liverpool'dan yapılan açıklamada Ozan Kabak'ın 19 numaralı formayı giyeceği de belirtildi.

It's official! 😎@ozankabak4 joins us on loan from @s04 until the end of the season 👊