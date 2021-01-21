İtalya Süper Kupa finalinde Juventus ile Napoli kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Mücadelede 1 gol atan Cristiano Ronaldo, tarihin en çok gol atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.