Augsburg 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 1-0 kazandı.
WWK Arena'da oynanan 17. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu.
Bayern Münih, 13. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Puanını 39'a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü.
Augsburg ise 19 puanla 12. sıraya geriledi.
Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig sahasında Union Berlin'i 1-0 yendi.
Karşılaşmadaki tek golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti.
Bu galibiyetle puanını 35'e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.
Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
Bundesliga'da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04'ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart'ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.
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