21 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih tek golle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.01.2021

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 1-0 kazandı.

WWK Arena'da oynanan 17. hafta karşılaşmasında , 'a konuk oldu.

Bayern Münih, 13. dakikada 'nin penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 39'a çıkaran kırmızı-beyazlı ekip liderliğini sürdürdü.

Augsburg ise 19 puanla 12. sıraya geriledi.

Şampiyonluk yarışında yer alan Leipzig sahasında Union Berlin'i 1-0 yendi.

Karşılaşmadaki tek golü 70. dakikada Emil Forsberg kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 35'e çıkaran Leipzig lider Bayern Münih'in 4 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Union Berlin ise 28 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

Bundesliga'da 17. haftada oynanan diğer karşılaşmalarda Köln deplasmanda Schalke 04'ü 2-1, Arminia Bielefeld de sahasında Stuttgart'ı 3-0 yendi. Freiburg-Eintracht Frankfurt karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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