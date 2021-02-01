01 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich Albion Okay Yokuşlu'yu kiraladı

Okay Premier Lig'de! İşte yeni takımı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

Milli futbolcumuz , takımlarından 'a sezon sonuna kadar kiralandı.

ekibi , 'da oynayan milli futbolcu 'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde kadroya katılan 4. isim oldu.

Türkiye'de Altay, Kayserispor ve 'un formasını giyen Okay, 2018 yazında İspanyol kulübü Celta Vigo'ya gitmişti.

Türkiye Milli Takımı formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Okay, bu sezon Celta Vigo'da 12 lig ve 2 İspanya Kral Kupası maçında oynadı.



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