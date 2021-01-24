İngiltere FA Cup 4. tur maçında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere FA Cup'ta heyecan devam ediyor. 4. tur maçında Manchester United ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester United - Liverpool maçı 24 Ocak Pazar günü saat 20:00'de Tivibu spor 3'te canlı yayınlanacak.

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