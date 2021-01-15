Real Madrid 1-2 Athletic Bilbao | MAÇ SONUCU

İspanya Süper Kupası yarı final maçında Real Madrid ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan A. Bilbao büyük bir sürprize imza atarak adını finale yazdırdı.

Bask ekibine turu getiren golleri 18 ve 38'de (pen.) Raul Garcia kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı 73'te Karim Benzema'dan geldi.

FİNALİN ADI: BARCELONA-A.BILBAO

İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao, finalde Barcelona ile eşleşti. Barcelona ile Athletic Bilbao'yu karşı karşıya getirecek olan final maçı 17 Ocak Pazar günü oynanacak.

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