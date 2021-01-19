Almanya Bundesliga 17. haftasında Mainz 05 ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mainz 05 - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Mainz 05 ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Mainz 05 - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MAINZ 05 - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mainz 05 - Wolfsburg maçı 19 Ocak Salı günü saat 22:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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