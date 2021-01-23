23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Milan - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

İtalya Serie A'nın 19. haftasında 'nun formasını giydiği ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Atalanta maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de 'te canlı yayınlanacak.

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