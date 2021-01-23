İtalya Serie A'nın 19. haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Milan ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milan - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MILAN - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan - Atalanta maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat 20:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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