Freiburg-Stuttgart | CANLI İZLE
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Freiburg sahasında Stuttgart'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...
Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Freiburg sahasında Stuttgart'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayını ve maçta atılan tüm goller A Spor ve aspor.com.tr'de...
FREIBURG - STUTTGART İLK 11'LER
Freiburg: Müller, Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Haberer, Hofler, Gunter, Jeong, Grifo, Demirovic.
Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka, Castro, Didavi, Gonzalez.
FREIBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Freiburg - Stuttgart maçı saat 17:30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
MAÇIN GOLLERİ
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