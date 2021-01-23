23 Ocak 2021, Cumartesi

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Freiburg-Stuttgart | CANLI İZLE

Freiburg-Stuttgart | CANLI İZLE
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nın 18. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayını ve aspor.com.tr'de...

'nın 18. haftasında sahasında 'ı ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayını ve maçta atılan tüm goller ve aspor.com.tr'de...

FREIBURG - STUTTGART İLK 11'LER

Freiburg: Müller, Lienhart, Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Haberer, Hofler, Gunter, Jeong, Grifo, Demirovic.

Stuttgart: Kobel, Stenzel, Anton, Kempf, Coulibaly, Endo, Mangala, Wamangituka, Castro, Didavi, Gonzalez.

FREIBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Freiburg - Stuttgart maçı saat 17:30'da başladı. Dev karşılaşma A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | Freiburg 0-1 Stuttgart

GOL | Freiburg 1-1 Stuttgart

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