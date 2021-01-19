Almanya Bundesliga 17. haftasında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı 19 Ocak Salı günü saat 22:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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