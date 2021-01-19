19 Ocak 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 Giriş Tarihi: 19.01.2021

17. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund maçı 19 Ocak Salı günü saat 22:30'da 'de canlı yayınlanacak.

B. M'gladbach - Werder Bremen maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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