Almanya Bundesliga 17. haftasında Hertha Berlin ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Hertha Berlin ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hertha Berlin - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hertha Berlin - Hoffenheim maçı 19 Ocak Salı günü saat 22:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

HERTHA BERLIN - HOFFENHEIM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Stark, Alderete, Mittelstadt; Tousart, Darida, Guendouzi; Lukebakio, Cordoba, Cunha

Hoffenheim: Baumann; Kasim, Nordtveit, Posch; Rudy, Baumgartner, Samassekou, John; Bebou, Dabour, Kramaric

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