23 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Alaves - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.01.2021 Giriş Tarihi: 23.01.2021

'nın 20. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alaves - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALAVES - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alaves - Real Madrid maçı 23 Ocak Cumartesi günü saat saat 23:00'te 'ta canlı yayınlanacak.

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