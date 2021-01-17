17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Manchester United maçı 17 Ocak Pazar günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: , , Williams, Fabinho, , , , Wijnaldum, Salah, , Mane

Manchester United: , Wan-Bissaka, , , , , Fred, Rashford, Fernandes, Pogba, Martial

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