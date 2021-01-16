16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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