İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Sheffield United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Sheffield United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Tottenham maçı 17 Ocak Pazar günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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