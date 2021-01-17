17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Sheffield United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

'in 19. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SHEFFIELD UNITED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sheffield United - Tottenham maçı 17 Ocak Pazar günü saat 17:00'de 'ta canlı yayınlanacak.

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