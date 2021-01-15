15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.01.2021

16. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı 15 Ocak Cuma günü saat 22.30'da 'den canlı yayınlanacak.

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