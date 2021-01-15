Almanya Bundesliga 16. haftasında Union Berlin ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Union Berlin ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UNION BERLIN - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Union Berlin - Bayer Leverkusen maçı 15 Ocak Cuma günü saat 22.30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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