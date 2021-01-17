17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 2-1 Reims (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille uzatmalarda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.01.2021

Fransa 'in 20. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi temsilcilerimizin de formasını giydiği Lille, 2-1 kazandı.

'in 20. hafta mücadelesinde , 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 48. dakikada ve 90+1'de David kaydetti. Reims'in tek golü ise Zeneli'nin ayağından geldi.

Mücadelede ilk 11 başladı ve 81 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille 42 puana yükselirken, Reims ise 21 puanda kaldı.

Bayern Münih liderliğini sürdürdü! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih liderliğini sürdürdü! Bayern Münih liderliğini sürdürdü!
Tottenham deplasmanda kazandı Tottenham deplasmanda kazandı
Ajax-Feyenoord maçına dair tüm bilgiler! Ajax-Feyenoord maçına dair tüm bilgiler!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör