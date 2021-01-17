17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih 2-1 Freiburg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bayern Münih liderliğini sürdürdü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.01.2021

'nın 16. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Bavyera temsilcisi 2-1 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

'nın 16. haftasında , ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada ve 75'te kaydetti. Freiburg'un tek golü ise 62. dakikada Petersen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 36 puana yükseldi. Freiburg ise 23 puanda kaldı.

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