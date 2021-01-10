10 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Stuttgart maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.01.2021 Giriş Tarihi: 10.01.2021

15. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Stuttgart maçı 10 Ocak Pazar günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Juventus - Sassuolo maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Roma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Roma - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arminia Bielefeld - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör