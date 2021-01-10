Almanya Bundesliga 15. haftasında Augsburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Augsburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Stuttgart maçı 10 Ocak Pazar günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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