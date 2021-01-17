İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Manchester United'ı ağırladı. Dev karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

Premier Lig'in 18. hafta mücadelesinde Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

HASRET 4 MAÇA ÇIKTI!

Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti böylelikle 4 maça çıktı. Bu sonuçla birlikte Liverpool 34 puana yükselirken, Manchester United ise 37 puana ulaştı ve haftayı lider kapattı.

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