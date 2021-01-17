17 Ocak 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 0-0 Manchester United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Liverpool ve Manchester United yenişemedi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.01.2021

İngiltere 'in 18. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Dev karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve 0-0 eşitlikle sona erdi.

'in 18. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

HASRET 4 MAÇA ÇIKTI!

Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti böylelikle 4 maça çıktı. Bu sonuçla birlikte Liverpool 34 puana yükselirken, Manchester United ise 37 puana ulaştı ve haftayı lider kapattı.

Tottenham deplasmanda kazandı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille uzatmalarda güldü! Lille uzatmalarda güldü!
Bayern Münih liderliğini sürdürdü! Bayern Münih liderliğini sürdürdü!
Tottenham deplasmanda kazandı Tottenham deplasmanda kazandı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör