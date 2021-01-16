16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Wolfsburg - RB Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

16. haftasında Wolfsburg ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Wolfsburg ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - RB Leipzig maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Koen Casteels, , Josuha Guilavogui, John Brooks, , Xaver Schlager, Bote Baku, Yannick Gerhardt, , Wout Weghorst, Renato Steffen

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Tyler Adams, Willi Orban, Dayot Upamecano, Angelino, Amadou Haidara, Dani Olmo, Emil Forsberg, Hwang Hee-chan, Alexander Sorloth, Yussuf Poulsen

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Borussia Dortmund - Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Wayne Rooney tarihe geçti! İngiltere futbolu... Wayne Rooney tarihe geçti! İngiltere futbolu...
Leicester City - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leicester City - Southampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör