Almanya Bundesliga 16. haftasında Wolfsburg ile RB Leipzig karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Wolfsburg ile RB Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLFSBURG - RB LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolfsburg - RB Leipzig maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

WOLFSBURG - RB LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolfsburg: Koen Casteels, Kevin Mbabu, Josuha Guilavogui, John Brooks, Paulo Otavio, Xaver Schlager, Bote Baku, Yannick Gerhardt, Josip Brekalo, Wout Weghorst, Renato Steffen

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Tyler Adams, Willi Orban, Dayot Upamecano, Angelino, Amadou Haidara, Dani Olmo, Emil Forsberg, Hwang Hee-chan, Alexander Sorloth, Yussuf Poulsen

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