07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 2-1 Genoa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sassuolo evinde kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 Giriş Tarihi: 06.01.2021

İtalya Serie A'nın 16. haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde evinde 'yı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Boga ve 83. dakikada Raspadori kaydetti. Genoa'nın tek golü ise Shomurodov'un ayağından geldi.

Sassuolo'da mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür 90 dakika forma giydi. Kaan Ayhan, karşılaşmanın 39'uncu dakikasında, Mert Müldür ise 86'nı dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla birlikte Sassuolo 29 puana yükselirken, Genoa 11 puanda kaldı.

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