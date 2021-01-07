07 Ocak 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Karim Benzema mahkemeye sevk edildi! Mathieu Valbuena...

Benzema mahkemeye sevk edildi! Valbuena...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.01.2021

ekibi 'de forma giyen , bir dönem forması da giyen 'nın "mal varlığını gasp etme girişimi" kapsamında santaj suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Savcılığından yapılan açıklamada, ve 4 kişinin söz konusu davada 'ne sevk edildiği belirtildi.

Benzema'nın avukatı , yaptığı açıklamada, "Saçma" olarak nitelendirdiği bu karar nedeniyle şaşırmadıklarını ve müvekkiline yönelik acımasız tutumu kınadığını söyledi.

Fransız futbolcu Benzema hakkında devam eden şantaj soruşturması, 'ın takımında oynayan "'nın mal varlığını gasp etme girişimi." kapsamında yürütülüyor. Davada, özel hayatına ilişkin gizli olarak çekilmiş bir videonun Valbuena'ya gönderilerek şantaj yapıldığı ve kendisinden 150 bin avro istendiği öne sürülüyor.

Söz konusu suçlamalarla ilgili Karim Benzema ve diğer sanıklar aleyhine 5 Kasım 2015'te dava açılmış, Teknik Direktörü da bu nedenle Benzema'ya milli takım kapısını kapatmıştı. Deschamps, asıllı Müslüman futbolcuyu kadroya dahil etmemesinden dolayı, ırkçılık yaptığı eleştirilerine de maruz kalmıştı.



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