Fransa Ligue 1'in 20. hafta açılış maçınca Montpellier ile Monaco karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

Ligue 1'in 20. hafta mücadelesinde Monaco deplasmanda Montpellier ile karşılaştı. Mücadeleyi misafir takım 3-2 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Volland, 35. ve 61. dakikalarda (p) Ben Yedder kaydetti. Montpellier'in golleri ise 64. dakikada Wahi ve 69'da Delort'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Monaco 36 puana yükseldi ve çıkışını sürdürdü. Montpellier ise 28 puanda kaldı.

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