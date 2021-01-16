16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Montpellier 2-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Monaco deplasmanda galip!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

Fransa 'in 20. hafta açılış maçınca ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.

'in 20. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşılaştı. Mücadeleyi misafir takım 3-2 kazandı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Volland, 35. ve 61. dakikalarda (p) kaydetti. Montpellier'in golleri ise 64. dakikada Wahi ve 69'da Delort'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Monaco 36 puana yükseldi ve çıkışını sürdürdü. Montpellier ise 28 puanda kaldı.

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