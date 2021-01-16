16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin 1-0 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Union Berlin tek attı 3 aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.01.2021 Giriş Tarihi: 16.01.2021

'nın 16. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü.

'nın 16. hafta açılış maçında , 'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Teuchert kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin 28 puana yükseldi. Bayer Leverkusen ise 29 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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