Almanya Bundesliga'nın 16. haftasında Union Berlin sahasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü.

Bundesliga'nın 16. hafta açılış maçında Union Berlin, Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

Union Berlin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Teuchert kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin 28 puana yükseldi. Bayer Leverkusen ise 29 puanda kaldı ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

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