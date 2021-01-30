30 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lyon 2-1 Bordeaux (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lyon maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.01.2021

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında sahasında 'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazandı.

Ligue 1'in 22. hafta mücadelesinde , ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Ekambi ve 90+1'de Dubois kaydetti. Bordeaux'un tek golü ise 55. dakikada Samuel Kalu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Lyon 46 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

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