Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Olimpik Lyon sahasında Bordeaux'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazandı.

Ligue 1'in 22. hafta mücadelesinde Olimpik Lyon, Bordeaux ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Ekambi ve 90+1'de Dubois kaydetti. Bordeaux'un tek golü ise 55. dakikada Samuel Kalu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Lyon 46 puana yükseldi ve maç fazlasıyla lider oldu. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

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