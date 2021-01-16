Barcelona'da başkanlık seçimleri corona virüsü nedeniyle ertelendi
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da, 24 Ocak Pazar günü yapılması gereken kulüp başkanlık seçimi yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.
Katalonya özerk yönetim hükümetinin tavsiyesi doğrultusunda başkanlık seçimi erteleme kararı alan Barcelona yönetimi, mevcut Kovid-19 önlemleri kapsamında üyelerinin oy kullanma işlemine katılmasının mümkün olmadığını açıkladı.
Barcelona'da geçici kulüp bakanlığı görevini yürüten Carles Tusquets, Katalonya özerk hükümetinden yürürlükteki spor kanununda değişiklik yapılarak, başkanlık seçiminde mektupla oy kullanımına izin verilen bir maddenin ilave edilmesini istedi.
Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın yarıştığı Barcelona'daki başkanlık seçiminin 7 Mart tarihinde yapılması öngörülüyor.
Kovid-19'un etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun ekim ayında istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets getirilmişti.
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