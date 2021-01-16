16 Ocak 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da başkanlık seçimleri corona virüsü nedeniyle ertelendi

Barcelona'da seçim ertelendi!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.01.2021

İspanya La Liga ekiplerinden 'da, 24 Ocak Pazar günü yapılması gereken kulüp başkanlık seçimi yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ertelendi.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin tavsiyesi doğrultusunda başkanlık seçimi erteleme kararı alan yönetimi, mevcut Kovid-19 önlemleri kapsamında üyelerinin oy kullanma işlemine katılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Barcelona'da geçici kulüp bakanlığı görevini yürüten Carles Tusquets, Katalonya özerk hükümetinden yürürlükteki spor kanununda değişiklik yapılarak, başkanlık seçiminde mektupla oy kullanımına izin verilen bir maddenin ilave edilmesini istedi.

Joan Laporta, Victor Font ve Toni Freixa'nın yarıştığı Barcelona'daki başkanlık seçiminin 7 Mart tarihinde yapılması öngörülüyor.

Kovid-19'un etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar yaşayan Barcelona'da eski başkan Josep Maria Bartomeu ve yönetim kurulunun ekim ayında istifasının ardından geçici olarak kulüp başkanlığına Carles Tusquets getirilmişti.

Barcelona finalde! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Stuttgart - B. M'gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Stuttgart - B. M'gladbach maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Werder Bremen - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Werder Bremen - Augsburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Wolfsburg - RB Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Wolfsburg - RB Leipzig maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör