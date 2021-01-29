29 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih'te Javi Martinez ve Leon Goretzka Covid-19'a yakalandı!

Bayern Münih'in 2 yıldızı Covid-19'a yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.01.2021

ekiplerinden 'te forma giyen 2 yıldız ve , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Teknik Direktörü Hansi Flick , 'nın 19. haftasında yarın Hoffenheim'e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Flick, Martinez ve Goretzka'ya yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.

İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci Alexander Nübel'in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.

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