Bayern Münih'te Javi Martinez ve Leon Goretzka Covid-19'a yakalandı!

Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick , Bundesliga'nın 19. haftasında yarın Hoffenheim'e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.

Flick, Martinez ve Goretzka'ya yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.

İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci Alexander Nübel'in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.

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