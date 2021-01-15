15 Ocak 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Wayne Rooney Derby County'nin yeni teknik direktörü oldu

Wayne Rooney teknik direktör oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 Giriş Tarihi: 15.01.2021

ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulübü, 'nun ayrılmasından sonra geçici olarak üstlendiği teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiliz çalıştırıcı Rooney'nin tamamen görevine odaklanabilmesi açısından futbolculuk kariyerine son verdiği de belirtildi.

ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu konumundaki Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza atmıştı. Rooney, Kasım 2020'de ise Cocu'nun ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilmişti.

Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer aldı.

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