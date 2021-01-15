Wayne Rooney Derby County'nin yeni teknik direktörü oldu
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, teknik direktörlük görevi için Wayne Rooney ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Derby County Kulübü, Phillip Cocu'nun ayrılmasından sonra geçici olarak üstlendiği teknik direktörlük görevi için 35 yaşındaki Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiliz çalıştırıcı Rooney'nin tamamen görevine odaklanabilmesi açısından futbolculuk kariyerine son verdiği de belirtildi.
Manchester United ve İngiltere Milli Takımı'nın en golcü futbolcusu konumundaki Rooney, Ocak 2020'de oyuncu-antrenör olarak Derby County'ye imza atmıştı. Rooney, Kasım 2020'de ise Cocu'nun ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlüğe getirilmişti.
Rooney yönetiminde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan Derby County, ligde 19 puanla 22. sırada yer aldı.
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