İngiltere Premier Lig'de 16. haftada ertelenen maçta Tottenham ile Fulham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Tottenham ile Fulham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Fulham maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 23:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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