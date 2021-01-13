13 Ocak 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 Giriş Tarihi: 13.01.2021

'de 16. haftada ertelenen maçta ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Tottenham - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TOTTENHAM - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Fulham maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 23:15'te 'tan canlı yayınlanacak.

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