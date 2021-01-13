İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Manchester City ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Brighton maçı 13 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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