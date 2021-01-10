İtalya Serie A'nın 17. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün takımı Sassuolo karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Juventus ile Sassuolo kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Juventus - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

JUVENTUS - SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Juventus - Sassuolo maçı 10 Ocak Pazar günü saat 22:45'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ